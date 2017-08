Thiam: "Ik heb geen zin om een icoon te zijn"

Bewerkt door: MH

Kersvers wereldkampioene op de zevenkamp Nafissatou Thiam heeft vandaag in een Londens hotel teruggeblikt op haar succesvolle weekend tijdens het WK atletiek. De 22-jarige Thiam schonk België gisteren een allereerste wereldtitel in de atletiek, een jaar na haar olympische triomf in Rio de Janeiro.

Thiam wordt zo stilaan een internationaal icoon. Eerder liet Sebastian Coe, de voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), optekenen dat hij in Thiam "één van de opvolgers van Usain Bolt" als vaandeldragers van de atletiek ziet. "Het schrikt me niet af een icoon te zijn, maar ik heb er geen zin in. Ik leg mijn traject af. Als ik bij mensen de zin kan opwekken om aan sport te doen en een voorbeeld kan zijn, dan is dat super. Ik werk niet elke dag om een icoon te worden, maar om mijn doelstellingen te behalen."



Bij aanvang van de zevenkamp lag er heel wat druk op haar schouders. "Ik ben tevreden over de manier waarop ik gereageerd heb op de piste. Je mag niet vergeten dat ik, ondanks al het enthousiasme rond mij, het maximum eruit heb gehaald. Overigens is het toch maar sport, zelfs al moet ik veel opofferingen doen. Er is ook nog een leven daarbuiten. Als je je daar niet bewust van bent, dan begin je je hoofd te verliezen." Lees ook Waarom Nafi Thiam wereldkampioene is in de zevenkamp en niet in de tienkamp

Coach van Thiam: "Ze was toch wat moe" Thiam naast coach Roger Lespagnard © belga.