Waarom Nafi Thiam wereldkampioene is in de zevenkamp en niet in de tienkamp

7/08/17 - 14u43

WK atletiek Nafi Thiam is wereldkampioen in de zevenkamp. Maar waarom telde de meerkamp op het WK in Londen bij de vrouwen eigenlijk drie disciplines minder dan bij de mannen? Een terechte vraag, met een simpel antwoord.

Eigenlijk bestààt er ook een tienkamp voor vrouwen. Die sportdiscipline is zelfs een officieel onderdeel van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), maar voorlopig wordt op grote toernooien toch vastgehouden aan de zevenkamp. Dat meer vrouwen fan zijn van de zevenkamp dan van de tienkamp, is daar een simpele verklaring voor.



Maar er staat dus wel degelijk een wereldrecord tienkamp bij de vrouwen op de tabellen. Dat staat momenteel op naam van de 37-jarige Litouwse Austra Skujyte, die in 2005 in Colombia 8.366 punten liet optekenen.



De zevenkamp verving in de jaren '80 van de vorige eeuw de vijfkamp als belangrijkste meerkamp bij de vrouwen. Het speerwerpen en de 800 meter werden toegevoegd. Op de Olympische Spelen van 1984 stond de de heptathlon voor het eerst op het programma. Het wereldrecord staat op naam van Jackie Joyner-Kersee (7.291 punten, gevestigd in 1988 in Seoel).