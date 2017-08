Coach van 'Gouden Nafi': "Ze was toch wat moe"

Valerie Hardie

7/08/17 - 06u34

© belga.

Roger Lespagnard, de trainer van Thiam, verscheen heel ontspannen voor de pers. "Wat wil je dat ik zeg eigenlijk? Ze heeft gewonnen."

© belga. © belga.

En dan doet de Luikse trainer waar hij een patent op heeft: met cijfertjes goochelen. Hij analyseert de zevenkamp van zijn protégée. "Het was lastiger dan je zou denken. Ik zag bij het eerste nummer al dat Nafi toch wat moe was. Vergeet niet dat ze er al een druk programma heeft opzitten en dát in een post-olympisch jaar. Op dit WK stond ze dan nog eens onder druk: ze was het aan haar statuut als olympische kampioene verplicht hier te bevestigen. (op dreef) In één jaar won ze olympisch en WK-goud, ging ze over de 7.000 punten als derde beste heptatlete ooit en won ze het EK indoor - en dat alles op 22 jaar."