Nafi Thiam: "Trots dat ik eerste Belgische ben die goud wint"

7/08/17 - 00u15

WK atletiek

Nafi Thiam glunderde na afloop van de medailleceremonie. Met het eerste WK-goud ooit voor België schreef de zevenkampster geschiedenis.



"Dat ik de eerste Belgische ooit ben die goud pakt op een WK, toont aan hoe moeilijk het is voor een klein atletiekland als België", aldus Thiam. "Ik ben vanavond erg trots. Er kwam de nodige stress bij te pas en ik was ook wat vermoeid. Maar ik heb steeds goed met de situatie omgegaan. Ik heb gewoon altijd mijn ding gedaan. Dat het succes maar blijft duren, is prettig. Nu ga ik goed rusten."