Nederlandse Dafne Schippers behaalt brons op de 100m, goud is voor Tori Bowie

Door: redactie

6/08/17 - 22u47

© ap.

De Nederlandse Dafne Schippers heeft vandaag brons behaald op de 100 meter op het WK atletiek in Londen. Het goud was voor de Amerikaanse Tori Bowie. Schippers verraste twee jaar geleden op het WK in Peking met zilver op het koningsnummer en won op datzelfde toernooi goud op de 200 meter. Voor olympisch kampioene Elaine Thompson was er helemààl geen medaille weggelegd. De Jamaicaanse eindigde pas vijfde.



Het is de eerste grote titel voor Bowie. Twee jaar terug moest ze op het WK in Peking met brons vrede nemen. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro veroverde ze vorig jaar zilver op de 100 meter en brons op de 200 meter.