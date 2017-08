Goud wenkt voor Thiam, die bijna 12 seconden mag prijsgeven in 800 meter

Valerie Hardie in Londen

De vraag is niet meer óf Nafi Thiam vanavond een eerste WK-medaille wint maar of het er eentje van goud dan wel van zilver wordt. Als het het ons vraagt, dan mag u de champagne al koud zetten. Thiam verstevigde zopas haar leiderspositie: 5.980 punten, 172 meer dan dan Schäfer en 175 meer dan Vetter.



Als de Naamse wint, wordt ze de eerste Belgische wereldkampioene ooit in de atletiek. De beste prestatie tot dusver, die is in handen van Philip Milanov, met zilver op het WK van 2015.



Eigenlijk moet het al raar lopen, wil ze het goud nog mislopen, want in het speerwerpen deed Thiam waar ze op dat onderdeel zo goed in is: de concurrentie de grond inboren. Weer bewaarde ze haar beste worp voor het einde: na 49m93 en 48m68 keilde ze de speer bij haar derde poging 53m93 ver. Liefst 80 cm verder dan ze op de Spelen in Rio deed, maar wel onder haar PR (59m32) van Götzis.



Thiam won met die afstand de proef niet. De zege ging naar de Nederlandse Anouk Vetter die met 58m41 zelfs naar de derde plek sprong (5.805 punten). Zij zal Thiam evenwel niet bedreigen op de 800m: haar PR bedraagt 2:17.71, dat is trager dan Thiam (PR 2:15.24), terwijl ze in de finale straks toch net geen twaalf seconden sneller moet zijn voor het goud. Dat zilver lijkt zo gereserveerd voor Carolin Schäfer (PR: 2:14.10), die op 5.808 punten staat.



Hanne Maudens, die is dan weer niet aan haar beste dag toe. In het speerwerpen raakte ze niet verder dan 35m44 en daarmee staat ze op de 25ste plek (4.826 punten). De ontknoping van de zevenkamp volgt vanavond, om 21u40.