Gatlin "vond het boegeroep triestig", Bolt: "Justin heeft zijn tijd uitgezeten, hij verdient de zege"

Usain Bolt die voor het eerst in tien jaar een finale op een WK niét wint; Justin Gatlin die als dopingzondaar voor het eerst Bolt op een WK klopt - ja, daar valt over na te praten. De persconferentie in het Olympisch Stadion was alvast geanimeerd. Leest u vooral mee.

"Wow! Wow! Wàt?" Usain Bolt knippert met zijn ogen. Hij kan de vraag haast niet geloven. De journaliste herhaalt ze: "Vergeleken met het WK in Peking waren de tijden op de 100m hier een stuk trager. Ligt dat aan de strengere dopingcontroles?" Bolt: "Ik had uw vraag wel begrepen, maar beseft u hoe onrespectvol dat klinkt? Justin en ik hebben ons keer op keer bewezen. Christian Coleman heeft er net een fantastische finale op zitten. Maar soms loopt een race niet zoals je zou willen, heb je tegenwind of sukkel je met een blessure... De tijden waren inderdaad traag, maar om dat zomaar aan strengere dopingcontroles toe te schrijven, dat getuigt van weinig respect. We stonden er en maakten er een geweldige show van." Waarna hij achteruit leunde. "Wow!"



Gatlin: "Als atleten trainen we elke dag keihard terwijl jullie elke dag achter jullie computers zitten te tikken. Uiteraard hoop je als atleet om elke keer een persoonlijk record te kunnen lopen, maar dat is niet mogelijk. Vanavond konden we niet beter, maar het was wel de spannendste finale van het jaar. Christian is al van december aan het spurten voor zijn universiteit en binnenkort is het alweer december. Hij is al bijna een héél jaar aan het lopen. Usain heeft meer dan eens met blessures gelopen en toch gaf hij altijd het beste van zichzelf."

Wat is jullie reactie wanneer mensen zeggen dat de zege van Gatlin een ramp is voor de atletiek? Bolt: "Justin heeft zijn tijd uitgezeten. Hij zit hier nu, dus dat wil zeggen dat het oké is. Voor mij is hij zoals elke andere atleet. Ik heb altijd gezegd dat hij een echte 'competitor' is. Ik weet dat als ik niet klaar ben, Justin me zal kloppen en dat is wat er vanavond is gebeurd. Justin heeft sterk gelopen en verdient de zege."

Gatlin: "Ik heb niet naar de reacties van de buitenwereld geluisterd. Wat ik deed, deed ik voor mijn supporters, voor mijn entourage en mijn landgenoten - voor mensen die in mij geloofden toen ik niet meer in mezelf geloofde. Toen ik daarnet klaarstond aan de start dacht ik niet aan mezelf maar aan hen: 'Loop gewoon tot aan de streep'. Dat nam de druk weg."

Wat vond u van het boegeroep? Gatlin: "Ik heb dat uitgesloten en focuste me op mijn spurt. Het is een beetje triestig dat het boegeroep voor mij soms luider klonk dan het applaus voor andere atleten, maar ik wilde er geen zaak van maken. Ik heb daarnet eer betoond aan Usain, het is nog steeds een magische nacht. Bolt deed zóveel voor de sport en ik ben blij dat ik één van zijn belangrijkste uitdagers was. Dat ben ik toch, niet? (Bolt lacht en knikt) Meer wilde ik niet zijn."

Snap je waarom de mensen zo tegen je zijn? Gatlin: "Waarom moet ik dat snappen? Ik ben in 2010 niet uitgefloten, ook niet in 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015. Maar nu wel. Mijn rivaliteit met Usain is niet bitter. Ik heb zoveel respect voor hem. Elke keer dat ik in een wedstrijd over de meet kwam, heb ik zijn hand geschud en hem gefeliciteerd. Het is zoals Usain zei: ik heb mijn tijd uitgezeten. Ik heb gemeenschapsdienst gedaan, speeches gehouden, kinderen proberen te inspireren zodat ze niet het verkeerde pad kiezen - méér kan ik niet doen. De maatschappij geeft mensen die een fout maakten een tweede kans, ik ga ervan uit dat de atletiekwereld dat ook doet. Daarom loop ik nog en geloof ik nog honderd procent in mezelf."

Geniet je er ergens niet van om de 'bad boy' te zijn? Gatlin: "Bad boy? Hoe versta je dat? Praat ik soms slecht over iemand? Of maak ik ongepaste gebaren? Schud ik niet de hand van elke atleet? Wens ik hen soms geen geluk of feliciteer ik hen nadien niet? Volgens mij zijn dat geen eigenschappen van een 'bad boy', ik word daar gewoon tot herleid omdat Usain een held moet zijn, en dat is prima wat mij betreft. Eigenlijk weet ik niet waar het op gebaseerd is."

Eerlijk: heeft een deel van de Britse pers u niet onrespectvol behandeld? Gatlin (ontwijkend): "Ik heb er geen aandacht aan besteed, mijn job is om een atleet te zijn."

Bolt (fluistert luid): "Eerlijk zijn, Justin!"

Gatlin (schatert): "Als ik me op die commentaren zou focussen, dan zou ik me niet op mijn race kunnen concentreren."

Usain, heb je er geen spijt van dat je niet stopte na Rio? Bolt: "Nee. Ik heb altijd gezegd: wat er ook gebeurt, ik ga er het beste van maken. De fans wilden me nog één keer zien lopen. Ik ben gekomen en heb alles gegeven. Of ik won of verloor, dat had niets aan mijn besluit veranderd. Het is tijd om te gaan."

En heb je er nu geen spijt van dat je de 200m niet loopt? Bolt (lacht): "Neen, dat zou waarschijnlijk nog erger zijn. Ik ben niet in vorm om de 200m te lopen, Het was een zwaar seizoen, en als je ouder bent, is het lastiger om uit een blessure terug te keren. Tijd om in te pakken, mensen."