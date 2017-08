Vijf dingen die u moet weten over de man die Bolt klopte in zijn laatste race

BB

Usain Bolt is er niet in geslaagd zijn finale missie waar te maken. In zijn laatste (individuele) 100 meter moest de beste sprinter aller tijden tevreden met een derde plek. De wereldtitel ging verrassend naar Justin Gatlin. Die Amerikaan is verre van een onbesproken blad. Wij zetten voor u de vijf meest opvallende feiten over 35-jarige spurtbom op een rijtje.

1. Dubbele dopingschorsing Gatlin brak voor het eerst door bij het grote publiek op de Olympische Spelen van 2004 in Athene, waar hij het goud wist te veroveren. Zijn gouden medaille betekende het begin van een blitzcarrière aan de wereldtop. Tot aan 2006 leek hij onklopbaar en meenden alle waarnemers dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn alvorens hij het wereldrecord op zijn naam zou zetten. Op 29 juli 2006 werd dan het nieuws bekendgemaakt dat hij bij een controle een ontoelaatbaar hoge testosteron-waarde had laten optekenen. Omdat Gatlin destijds niet aan zijn proefstuk was (ook in 2001 had hij zich als junior al eens laten betrappen op het gebruik van amfetamines), kreeg hij een schorsing van liefst acht jaar aangesmeerd. In 2008 werd dit na een geslaagde beroepsprocedure dan teruggebracht op vier jaar. In 2010 keerde hij zo terug in het circuit. Gatlin knokte zich naar zijn beste niveau ooit, maar zou voor eeuwig de stempel van dopingzondaar met zich meedragen. Het boe-geroep in het stadion wanneer hij wordt aangekondigd, lijkt ondertussen alledaagse kost te zijn geworden voor de Amerikaanse sprinter. Lees ook Het iconische beeld van dit WK: wanneer de nieuwe wereldkampioen knielt voor Usain Bolt

2. "Ik ben geen dubbele dopingzondaar" Hoewel Gatlin dus tot twee keer toe een dopingschorsing moest uitzitten, blijft hij zelf volhouden dat hij niet mag beschouwd worden als een dopingzondaar. Over zijn eerste schorsing uit 2001, zei hij twee jaar geleden nog dat het een gevolg was van een medicatiebehandeling die hij volgde om zijn concentratiestoornissen te verhelpen. "Sommige mensen hebben dezelfde medicatie voor ADHD als ik genomen. Zij kregen enkel een waarschuwing, ik niet", verklaarde Gatlin. Over zijn tweede schorsing uit 2006 bestaat nog veel meer discussie. Hiervan heeft Gatlin steeds het positieve resultaat erkent, maar hij heeft nooit toegegeven bewust verboden middelen te hebben gebruikt. De te hoge testosteron-waarde was volgens Gatlin een gevolg van een massagegel die zijn kinesitherapeut bij hem had gebruikt. Die laatste heeft deze beschuldigingen echter nooit willen erkennen en ontkent dat dit de oorzaak zou zijn. © getty.

3. Tweevoudig wereldkampioen Justin Gatlin is in Londen niet aan zijn proefstuk toe. De Amerikaan kroonde zich een keer eerder tot wereldkampioen op de 100 meter. In 2005 (toen er van Usain Bolt dus nog geen sprake was aan de top) snelde Gatlin in 9,88 naar het goud. Zijn dichtste belagers in Helsinki waren toen zijn landgenoot Michael Frater en Kim Collins. Nu, twaalf jaar later, heeft Gatlin dus zijn aantal wereldtitels in een klap verdubbeld. Nooit eerder was het verschil in jaren tussen beide triomftochten op een wereldkampioenschap zo groot voor een atleet op de 100 meter. © photo news.

4. Tijdelijk wereldrecordhouder Op 12 mei 2006, voor de vermelde dopingschorsing, leek het alsof Gatlin het toenmalige wereldrecord scherper had gesteld. De Amerikaan snelde in de meeting van Doha naar een tot dan toe nooit vertoonde 9,76. Vijf dagen later kwam echter het nieuws dat de tijd verkeerd was afgerond. Gatlin had 9,766 gelopen en dat diende bijgevolg te worden afgerond naar 9,77. Dit was slechts een evenaring van het bestaande wereldrecord van Asafa Powell, die reeds in 2005 dezelfde tijd had laten noteren. Enkele maanden later werd de tijd van Gatlin evenwel geschrapt uit de recordboeken, een gevolg van zijn dopingschorsing.



