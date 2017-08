Had Usain Bolt niet beter in Rio afscheid genomen?

Door: Valerie Hardie in Londen

6/08/17 - 00u08

© ap.

Brons. Dat was niet het afscheid waar Usain Bolt op had gerekend. In de finale van de 100m moest hij het afleggen tegen 'old man' Justin Gatlin (35), maar ook 'young gun' Christian Coleman (21).

De 'good guy' wint dus niet altijd, soms is het de slechterik, want dat zijn de rollen die Usain Bolt en Justin Gatlin nu al jaren zijn toegewezen. In het Olympisch stadion van Londen was het duidelijk en scherper dan ooit tevoren: elke keer als Bolt op de piste verscheen, ging het publiek volledig los; als het gezicht van Gatlin op het scherm kwam, dan rolde een een luid boe-geroep over de tribunes. Neen, de Engelsen lusten hem niet. En omgekeerd. Gatlin geeft geen interviews aan Engelse journalisten. Zijn verleden als dopingzondaar wordt hem nooit vergeven, hoe hard de Amerikaan ook boete doet en zich 'low profile' opstelt. Ter herinnering: in 2006 testte Gatlin, toen wereld- en olympisch kampioen op de 100m, positief op doping. Zijn tweede inbreuk, die hem een schorsing van vier jaar kostte. Lees ook Vijf dingen die u moet weten over de man die Bolt klopte in zijn laatste race

Het iconische beeld van dit WK: wanneer de nieuwe wereldkampioen knielt voor Usain Bolt

Herbeleef hoe Justin Gatlin Usain Bolt in zijn laatste 100 meter klopte © afp.

Over en out, denk je dan, zeker omdat tijdens zijn afwezigheid een andere ster aan het firmament opdook, eentje die nog veel harder zou schijnen dan alle anderen: Usain Bolt. In 2008 verstomde hij de wereld met zijn olympische zeges op de 100m en 200m, telkens met een nieuw wereldrecord als toemaatje. Negen jaar lang was Bolt op de spurt niet te verslaan. Wereldrecords die nog altijd op de tabellen staan, olympische titels (8), wereldtitels (11): de snelste man van de planeet oversteeg de atletiek, groeide uit tot een levende legende. Zijn naam werd in één adem met de allergrootste sporters genoemd: Michael Jordan, Muhammad Ali, Michael Phelps.



Alleen: had de Jamaicaan niet beter in Rio afscheid genomen? Hij deed er na de Spelen vooral op vraag van zijn trouw en dik betalende sponsor Puma nog een jaartje bij. Maar het was duidelijk dat er sleet zat op de carrosserie. De visites aan zijn dokter in München namen toe terwijl het aantal races afnam - niet toevallig verdedigt hij zijn titel op de 200m niet: zijn achillespezen sputteren in de bocht te hard tegen - en ook zijn tijden gingen achteruit. Bolt kwam naar Rio met 9.95: zijn 'traagste' tijd ooit voor een kampioenschap. © afp.

En toch. Bolt gaf op zijn persconferentie zelf aan dat er geen reden was tot paniek, dat hij nog altijd de snelste is: "Komaan jongens, jullie kennen me toch? Zou ik aan een WK meedoen als ik er niet klaar voor was. Niet twijfelen." En toch waren er twijfels. Op het WK in Peking ontsnapte hij nog aan het nippertje aan een nederlaag - Gatlin dook te snel en zo was Bolt hem op de finish één honderdste te snel af - maar in Londen was de Amerikaan hem te snel af.



Juist: Gatlin. Op zijn 35ste. Twaalf jaar na zijn vorige wereldtitel legde hij al zijn criticasters en ook zijn Nemesis Bolt het zwijgen op. Wat hem niet gelukt is op de Spelen van 2012 en 2016 en op de WK's van 2013 en 2015, lukte hem nu wel. 9.92, twee honderdsten sneller dan Christian Coleman en drie honderdsten dan Bolt. Gatlin legde zijn vingertje op zijn lippen richting publiek - het gebaar was veelzeggend. Maar even veelzeggend: hij knielde op de piste voor Bolt neer en boog voor de legende. Gatlin beseft ook wel wie de geschiedenis zal knuffelen. Het is niet Gatlin. © afp.