Jonathan geloofde er niet meer in, terwijl broer Kevin Borlée "goede benen" heeft

DM

5/08/17 - 13u58 Bron: Belga

© epa.

WK Atletiek Kevin Borlée is er op het WK atletiek in Londen net als zijn tweelingbroer Jonathan in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. De Belgische kampioen werd in 45.09 derde in de eerste reeks, zijn op één na beste chrono van het seizoen na zijn 44.79 op 14 juli in Madrid.

© photo news. Kevin Borlée startte in reeks 1 en hield nipt de Tsjech Pavel Maslak (45.10) af voor de derde plaats. De Amerikaan Fred Kerley won de reeks in 44.92, voor Lalonde Gordon (45.02) uit Trinidad en Tobago. De top drie van elke reeks plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales, net als de beste zes verliezende tijden.



"Het zijn knotsgekke reeksen", zo verklaarde Kevin Borlée na afloop. "Ik heb me gekwalificeerd dankzij een plek in de top drie, ik ben dus tevreden. Ik ben misschien niet snel genoeg vertrokken", analyseerde Kevin Borlée zijn race. "Het ontbrak me een beetje aan dynamiek. Het was misschien een goede zaak dat de Engelsman Hudson-Smith me snel bijbeende, dat heeft me gestimuleerd. Ik ben kalm gebleven. In de laatste rechte lijn verkrampte ik misschien wat. Ik ging Maslak voorbij bij het uitgaan van de laatste bocht. Ik zag dat hij een beetje terugkwam, uiteindelijk hield ik toch stand. Ik hoopte dat hij me niet met een honderdste zou kloppen. Finaal waren de rollen andersom."



Morgenavond staan de halve finales om 20u40 op het programma. Kevin Borlée weet wat hem te wachten staat. "Het wordt heel erg moeilijk om de finale te bereiken. Toch is niets onmogelijk. Ik zal sneller moeten vertrekken. Een chrono in de 44.60 of 44.70 zal nodig zijn. Sinds ik in Londen aankwam, ben ik sereen. Ik voel dat de benen goed zijn. We zullen zien." Lees ook LIVE: Thiam start met een behoorlijke 100m horden aan de zevenkamp, Kevin en Jonathan Borlée mogen naar de halve finale

De 3 grootste tegenstanders van Thiam

Vijfde WK voor de Borlées: een trip door de geschiedenis © belga.