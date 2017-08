Thiam grijpt na twee proeven de leiding in de zevenkamp

Valerie Hardie in Londen

5/08/17 - 15u09

WK Atletiek Nafi Thiam hoopt vandaag op de eerste dag van de zevenkamp de fundamenten van haar eerste wereldtitel te leggen. Vier proeven staan er op het menu voor de 22-jarige olympische kampioene: de 100m horden, het hoogspringen, kogelstoten en de 200m.

Na de tweede proef van de dag, het hoogspringen, doet Nafi Thiam wat te voorspellen was: ze grijpt de leiding in de zevenkamp met 2.215 punten. Thiam legde tot 1m95 een foutloos parcours af: 1m80, 1m86, 1m89, 1m92 en 1m95 - ze ging er telkens bij de eerste poging over.



Onderweg ging één belangrijke concurrente helemaal de mist in: Katarina Johnson-Thompson, net als Thiam een specialiste in het hoogspringen, met een PR van 1m98. Kraakte ze onder de druk? Feit is dat ze op 1m86 faalde en omdat ze 1m83 liet passeren, moest ze genoegen nemen met 1m80. Of hoe je een medaille verspeelt en de rode loper uitrolt voor je concurrente: na het hoogspringen staat de Britse pas zevende, met 2.053 punten. Met nog twee werpnummers te gaan waar ze verre van in uitblinkt - kogelstoten en speerwerpen - weet KJT nu al dat het podium een verre droom is. Niet de eerste keer overigens dat ze het op een groot kampioenschap verknalt: op het WK in 2015 noteerde ze drie nulpogingen in het verspringen en in Rio was haar speerwerpen dramatisch.



Door ook het uitvallen van Laura Ikaunice met een hamstringblessure houdt Thiam eigenlijk nog twee concurrentes over. Eentje die verwacht werd - Carolin Schäfer staat derde met 2.165 punten - en eentje die verrast: de Cubaanse Yorgelis Rodriguez volgt op slechts 8 punten (2.207 punten) van Thiam nadat ze haar PR in het hoogspringen met liefst 8 centimeter verbeterde. Net als Thiam sprong ze 1m95 maar bedankte voor de 1m98. Een strategische zet allicht: ze had niet alleen al elf sprongen in de benen maar verplichtte Thiam zo om sneller te moeten springen tussen de pogingen door. Rodriguez is niet de eerste de beste: bij de junioren werd de leeftijdgenote van Thiam wereldkampioene in 2012 en vice-wereldkampioene in 2014. In Rio werd ze zevende.



Nog dit: net als tijdens de Spelen bewezen de Engelsen hoe gek ze wel zijn van atletiek en hoe fairplay ze zijn. Terwijl alle nummers van de ochtendsessie al afgelopen waren en ook Johnson-Thompson er al uit lag, bleven de meeste supporters in het stadion zitten om de finale van het hoogspringen bij de zevenkamp te zien, om zowel Rodriguez als Thiam vurig te moedigen.



Vervolg straks om 20u met het kogelstoten.