Farah blijft ook in eigen huis koning van de lange afstand

Door: redactie

4/08/17 - 23u36 Bron: Belga

© afp.

Mo Farah heeft zich voor eigen publiek voor de derde keer op rij tot wereldkampioen op de 10.000 meter gekroond. De 34-jarige Brit sloeg alle aanvallen van zijn Afrikaanse concurrenten af en had nog de beste eindsprint in huis. Hij finishte in 26:49.51. De Oegandees Joshua Kiuprui Cheptegei liep in 26:49.94 naar zilver, de Keniaan Paul Tanui in 26:50.60 naar brons.