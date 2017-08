De 3 grootste tegenstanders van Thiam

Door: redactie

5/08/17 - 08u00

© rv.

Vandaag begint op het WK atletiek in Londen ook de zevenkamp. Olympisch kampioene Nafi Thiam is de grote favoriete voor de weredtitel, maar de Belgische atlete zal het niet cadeau krijgen. Met de Britse Katarina Johnson-Thompson, de Letse Laura Ikaunice en de Duitse Carolin Schäfer heeft Thiam enkele te duchten tegenstanders.

Laura Ikauniece (Let/25) - PR: 6.815 In Rio greep de nationale kampioene uit Letland net naast een olympische medaille maar na het afscheid van Jessica Ennis en Brianne Theisen-Eaton mag ze na haar brons op het WK van 2015 ook nu het podium viseren. Ze verbeterde haar PR in Götzis, loopt beter dan Thiam maar ziet meestal af in het hoogspringen en kogelstoten. © rv.