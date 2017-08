Bekende psycholoog verklaart succes Nafi Thiam: "Ze heeft geen 'Ik zie je graag' nodig"

Valerie Hardie

3/08/17 - 09u22

© belga.

Nafi Thiam mag door haar gestalte dan al in het voordeel zijn, als ze mentaal ook niet sterk zou staan, dan zou ze nooit tot grootse prestaties in staat zijn. "Nafi staat model voor hoe een atleet hoort te zijn", stelt sportpsycholoog Jef Brouwers.

Voor Brouwers, die onder meer met de Borlées werkt, is het een uitgemaakte zaak dat de zevenkampster een groot kampioene is, omdat ze zo evenwichtig is en zich niet laat afleiden. "Nafi is meesterlijk in het focussen op het proces zelf, op wat ze moet doen om haar doel te bereiken en niet zozeer op de prestaties zelf. Of ze nu op de Spelen staat of op een WK, dat heeft geen impact op haar. Ze is een volwassen high performance-gerichte atlete die onafhankelijk is van externe factoren. Veel atleten laten het in money time soms afweten, maar Nafi presteert altijd op niveau, of zelfs beter." Lees ook Zorgt Nafi Thiam voor eerste Belgische wereldtitel ooit? "Enkel moment van zwakte of blessure kan haar parten spelen" © Photo News.

Is dat niet de rol van de underdog innemen? Brouwers schudt het hoofd. "Neen, Nafi zegt gewoon: zó sta ik ervoor. Ze is heel transparant. Ook in het leven is ze succesvol. Ze duikt niet in de verkeerde katernen van de kranten op. Thiam tekende zélf haar pad uit - ze is geen meeloper, maar een dame met een uitgesproken eigen karakter - en wat de buitenwereld ervan maakt, dat deert haar niet." Niets lijkt de olympische kampioene uit haar lood te kunnen slaan, constateert hij. "Zelfs niet haar blessure. Ze bleef Nafi in Rio, ze kon die pijn van haar elleboog overstijgen, bleef kalm en luisterde naar haar raadgevers."



Geen discipline in de atletiek is mentaal zo uitdagend als de meerkamp. Wie bijvoorbeeld slecht presteert in één proef, moet dat meteen kunnen loslaten voor de volgende begint. "Multitasking tot en met", bevestigt Brouwers. "Thiam heeft een wendbaar mentaal systeem. En ze heeft ook veel aan haar trainer Roger Lespagnard: hoe hij haar begeleidt en technisch ondersteunt tussen de nummers door, dat is wat zij nodig heeft. Ze hoeft niet te horen 'ik zie je graag', want Thiam is daar om te winnen. Het gaat niet om hun sociale relatie maar het helpen om een prestatie te verbeteren." © photo news.