Usain Bolt hoeft Canadees toptalent André de Grasse niet te vrezen

3/08/17 - 08u58 Bron: Belga

WK atletiek De Canadese topsprinter André de Grasse moet door een hamstringblessure forfait geven voor het WK atletiek. De 22-jarige spurtbom kwetste zich begin deze week op training en is een aantal weken buiten strijd. Usain Bolt, die in Londen zijn laatste kunstjes opvoert, verliest meteen een belangrijke concurrent op de 100 meter.

"Ik wilde heel graag in Londen in actie komen want nooit voelde ik mij in een betere vorm. Maar ik kan niet het risico lopen de blessure nog erger te maken", zegt een teleurgestelde De Grasse.



De Canadees won vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter en de 4x100 meter. Zaterdagavond zou hij een van Bolts belangrijkste rivalen worden in de WK-finale van de 100 meter.



Dit seizoen noteerde De Grasse een erg scherpe 9.69 tijdens een meeting in Stockholm. De tijd werd evenwel niet gehomologeerd omdat er te veel rugwind (+4,8 m/s) stond.