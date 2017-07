Nederlandse sprinter Churandy Martina mist WK door blessure

XC

28/07/17 - 16u51 Bron: Belga

© anp.

Churandy Martina mist het wereldkampioenschap atletiek, dat volgende week in Londen van start gaat. De Nederlandse sprinter, regerend Europees kampioen op de 100 meter, heeft te veel last van een hamstringblessure. Dat meldde de Nederlandse Atletiekunie.

Martina liep deze zomer al met pijntjes zijn wedstrijden, maar de sprinter van Curaçao bleef stug doorgaan, ook al vielen zijn tijden tegen. Hij slaagde erin zich op de 200 meter te plaatsen voor het WK. De 32-jarige Martina dook op de Diamond League in Parijs met 20.27 onder de limiet voor de mondiale titelstrijd. Hij wist zich niet te plaatsen voor de 100 meter, hoewel hij in Londen als Europees kampioen mogelijk toch had kunnen starten in het koningsnummer. Hij maakte ook deel uit van de estafetteploeg voor de 4x100 meter.



"Ik ben heel teleurgesteld dat ik door een blessure niet mee kan doen aan wat mijn achtste WK had moeten worden. Ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn, maar het is niet gelukt", liet Martina weten. "Ik moet nu herstellen en goed voor mezelf zorgen zodat ik de komende jaren nog wel aan EK's en WK's kan deelnemen. Ook de Olympische Spelen van 2020 in Tokio wil ik niet missen."