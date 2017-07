Polsstokspringster Fanny Smets mag zich opmaken voor WK atletiek

Door: redactie

Fanny Smets kan alsnog een ticket boeken voor het WK atletiek in Londen (4-13 augustus). De Belgische atletiekfederatie laat vandaag weten dat ook de polsstokspringster geselecteerd werd.

Smets scherpte gisteren op een meeting in het Duitse Leverkusen het Belgische record aan tot 4m46. Vorige week was Smets op de Nacht van de Atletiek in Heusden over 4m41 gegaan. Daarmee deed ze even goed als Chloé Henry op 15 augustus 2014 in Jemeppe en evenaarde ze het BR.



Op diezelfde meeting in Leverkusen verbeterde ook Arnaud Art het Belgische record bij de mannen, met een centimeter. Hij wipte over 5m71. Art, die het vorige record deelde met Kevin Rans en Thibaut Duval, was al geselecteerd voor het WK.



De Belgische WK-delegatie bestaat nu uit achttien atleten. Maandag werd een eerste selectie met vijftien namen bekendgemaakt met Nafi Thiam, Philip Milanov en de Belgian Tornados als meest opvallende namen. De voorbije dagen werden zevenkampster Hanne Maudens en hordeloopster Eline Berings opgevist. Nu vervoegt dus ook Fanny Smets het team.