Ook zevenkampster Maudens mag mee naar het WK atletiek in Londen

27/07/17 - 21u36

Na hordeloopster Eline Berings werd ook zevenkampster Hanne Maudens bijkomend geselecteerd voor deelname aan de wereldkampioenschappen atletiek in Londen (4-13 augustus). Dat deelde de Belgische atletiekfederatie vandaag mee.

Maandag maakte de federatie een lijst met vijftien geselecteerde atleten bekend, die is nu tot zeventien aangegroeid. Maudens is naast favoriete Nafissatou Thiam de tweede zevenkampster in het gezelschap.



Eind mei bracht Maudens haar persoonlijk record op 6.113 punten. De 20-jarige Oost-Vlaamse deed dat in het Oostenrijkse Götzis, waar olympisch kampioene Thiam won met 7.013 punten, een Belgisch record. De selectielimiet voor het WK stond op 6.200 punten.



"Een dag na de bijkomende selectie van Berings voor de 100 meter horden, viel er donderdag nog een bijkomende invitatie van de IAAF in de brievenbus van de KBAB. Jonge meerkampster Hanne Maudens mag van de IAAF ook naar Londen", verklaarde de KBAB. "De KBAB past meteen dezelfde procedure toe als woensdag voor Berings, zodat Maudens zich mag opmaken voor de zevenkamp aan de zijde van Thiam in de Britse hoofdstad. Voor Hanne is dat alvast een uitstekende gelegenheid om haar tweedaagse van het EK U23, begin deze maand in Polen, waar zij ziek de competitie moest verlaten, te kunnen vergeten. Het wordt voor de jonge Maudens alvast een uitgelezen leerschool op het grote WK."