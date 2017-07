Greg Rutherford zal titel in verspringen niet verlengen

YP

25/07/17 - 13u17 Bron: Belga

© reuters.

WK atletiek De Britse verspringer Greg Rutherford (30) kan in augustus zijn wereldtitel niet verdedigen. De geblesseerde topatleet is niet op tijd hersteld om deel te nemen aan de WK atletiek in het Olympisch Stadion van Londen.

Rutherford kampt met een enkelblessure en een liesbreuk. "Ik ben echt ontdaan dat ik niet kan meestrijden in het stadion dat mijn leven veranderde", zei de Brit vandaag.



Rutherford, die in 2012 in Londen de olympische titel veroverde, pakte twee jaar geleden in Peking ook de wereldtitel. Op de Spelen van vorig jaar in Rio eindigde hij op de derde plaats.



"Mijn focus ligt nu op 2018. Ik wil voor de derde keer op rij Europees kampioen worden, iets waar nog geen enkele verspringer ooit is in geslaagd", besluit Rutherford.