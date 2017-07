Bolt gaat in afscheidsraces vol voor de winst

Door: redactie

Usain Bolt zal op het WK in Londen (4-13 augustus) deelnemen aan de 100 meter en de 4x100 meter estafette. Dat heeft de 30-jarige Jamaicaanse sprintbom vandaag bevestigd. Na het WK maakt Bolt een einde aan zijn atletiekcarrière.

"Mijn doel is om te winnen in Londen", vertelde Bolt tijdens een persmoment voor de Diamond League-meeting die vrijdag in Monaco plaatsvindt. "Ik wil mijn loopbaan met een positieve noot afsluiten. Ik heb de atletieksport naar een hoger entertainmentniveau gebracht en ga weldra op pensioen omdat ik al mijn doelen bereikt heb."



Bolt wil op 5 augustus een laatste keer uitpakken op de 100 meter. Een week later, op 12 augustus, staat met de 4x100 meter estafette Bolts allerlaatste race op de agenda. Zoals eerder gemeld laat de Jamaicaan voor de 200 meter verstek gaan.



Op zijn rijkgevulde erelijst prijken maar liefst acht olympische en elf wereldtitels. Bolt is daarnaast wereldrecordhouder op de 100 (9,58) en 200 meter (19,19).