Voormalig olympisch kampioen Makhloufi mist WK atletiek door kuitblessure

De Algerijn Taoufik Makhloufi moet verstek laten gaan voor het WK atletiek in Londen (4-13 augustus). Dat heeft het Algerijnse persbureau APS vandaag gemeld. De 29-jarige olympische kampioen op de 1.500 meter uit 2012 sukkelt met een kuitblessure.

"Tijdens mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde een vroegere kuitblessure weer op", zei Makhloufi. "Na lang nadenken heb ik beslist om niet aan het WK deel te nemen. Ik voel me niet klaar om mijn kansen waardig te verdedigen."



"Ik ben erg teleurgesteld voor mijn fans en het Algerijnse volk", vervolgde de olympische vicekampioen van 2016 op de 800 en 1.500 meter. "Maar ik had geen andere optie. Ik ga nu revalideren om in de toekomst nog beter te presteren op internationale meetings."