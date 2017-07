Kevin en Jonathan Borlée plaatsen zich in Madrid voor WK atletiek

Door: redactie

14/07/17 - 20u14

© belga.

Op de World Challenge in Madrid hebben Kevin en Jonathan Borlée op de 400m hun ticket voor het WK atletiek in Londen afgedwongen. Kevin liep naar een straffe 44.79, Jonathan klokte 45.09. Het gaat om de beste en de vierde jaartijd in Europa. Het WK-minimum stond op 45.33.