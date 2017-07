Michaël Bultheel moet kruis maken over WK atletiek

Bewerkt door: PL

Een blessure aan de grote teen houdt Michaël Bultheel van het WK atletiek in augustus. De 31-jarige specialist van de 400 meter horden is ondertussen al terug aan het trainen, maar geraakt niet tijdig fit.

Om zich voor het WK in Londen te plaatsen moest Bultheel voor 23 juli onder de 49.35 lopen. Die ambitie heeft hij nu opgeborgen. Hij kwam in mei één keer in actie, ook al met felle pijn aan de grote teen, en noteerde toen 52.23. De blessure sleepte maanden aan en verhinderde Bultheel van het trainen op wedstrijdspikes.



Enkele weken geleden sprak de pupil van Jacques Borlée nog van een eventuele limietpoging midden juli, maar dat blijkt niet realistisch. "Ik heb nog te weinig specifiek werk kunnen verrichten. Het WK halen lukt niet, helaas. Het begint op training wel terug goed te gaan. Ik richt mij op de maand augustus."



Bultheel wist zich in het verleden al voor vier EK's, twee WK's en twee Spelen te plaatsen. De Belgische selectie voor het WK atletiek blijft voorlopig beperkt tot Ismael Debjani, Bashir Abdi, Abdelhadi El Hachimi, Philip Milanov, Thomas Van der Plaetsen, Anne Zagré en Nafi Thiam. Koen Naert gaf onlangs geblesseerd forfait.