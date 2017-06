Usain Bolt bevestigt: geen 200 meter op WK in Londen

Bewerkt door: PL

Usain Bolt verdedigt in augustus op het WK atletiek in Londen enkel zijn titel op de 100 meter. De Jamaicaan bevestigde in het Tsjechische Ostrava, waar hij woensdag deelneemt aan de World Challenge, dat hij niet op de 200 meter zal uitkomen. "De mensen vragen me er steeds naar, maar ik zal zeker niet de 200 meter lopen'', aldus Bolt.



De achtvoudig olympisch kampioen is bezig aan zijn afscheidstournee. Het WK in Londen vormt het sluitstuk van zijn indrukwekkende carrière, die ook elf wereldtitels omvat en de wereldrecords op 100 (9"58) en 200 meter (19"19).



De optredens van Bolt zijn schaars deze zomer. Hij liep pas één wedstrijd, op zijn geboortegrond in Kingston. Na Ostrava volgt nog de Diamond League in Monaco en dan het WK. "Het is al met al een emotioneel seizoen. Ik wil het publiek ook deze laatste keer graag een show voorschotelen en er zelf iedere minuut van genieten'', aldus de 30-jarige Bolt.