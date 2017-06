Elaine Thompson laat 200 meter links liggen op WK

Bewerkt door: PL

22/06/17 - 13u37 Bron: ANP

Elaine Thompson met in de achtergrond Dafne Schippers, haar grootste rivale. © epa.

Dafne Schippers zal het bij het verdedigen van haar wereldtitel op de 200 meter deze zomer niet moeten opnemen tegen haar rivale Elaine Thompson. De olympisch kampioene van Rio op de 100 en 200 meter loopt in Londen alleen de 100 meter. Dat heeft Warren Blake, voorzitter van de Jamaicaanse atletiekbond, laten weten.



"Het is de keuze van Thompson en haar begeleidingsteam", zei Blake tegen de krant Jamaica Observer. "We hadden dezelfde situatie twee jaar eerder toen Shelley-Ann Fraser op de WK alleen de 100 meter liep en niet de 200 meter."



Thompson heeft zich voor de Jamaicaanse kampioenschappen, die donderdag beginnen en dienen als trials, alleen ingeschreven voor de 100 meter. Hierdoor kan ze zich niet kwalificeren voor de 200 meter. "Als ze niet deelneemt aan het nummer, kan ze zich er ook niet voor plaatsen", liet Blake weten.