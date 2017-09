Pijnlijke vergissing in tankstation: leverancier vult dieseltank met benzine

Door: Silke Vandenbroeck

21/09/17 - 16u04 Bron: Eigen berichtgeving

© Google Maps.

Meise Pijnlijke vergissing bij tankstation De Wolf in Meise. Daar heeft een brandstofleverancier de dieseltank per ongeluk gevuld met benzine. Dat had tot gevolg dat enkele auto's hevig begonnen te schokken.