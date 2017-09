Fiat Chrysler roept 500.000 pick-ups terug wegens brandgevaar

KVE

19/09/17 - 21u43 Bron: Belga

© epa.

Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern Fiat Chrysler roept wegens brandgevaar door een defecte waterpomp bijna een half miljoen voertuigen terug naar de garage. Onder bepaalde omstandigheden kan door het probleem een overhitting en brand in de motorruimte ontstaan. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend.

De terugroepactie heeft betrekking op circa 494.000 pick-ups van het merk Ram, van de modeljaren 2013 tot 2017. Het overgrote deel werd in de VS (444.000) en Canada (46.000) verkocht, buiten Noord-Amerika gaat het om 4.485 voertuigen.



Fiat Chrysler heeft naar eigen zeggen geen kennis van ongevallen of gewonden in verband met het probleem.