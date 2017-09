Staking Volvo Cars voorbij (ondanks meerderheid tegen akkoord)

Door: Sabine Van Damme

15/09/17 - 01u50 Bron: Eigen berichtgeving

Na 4 dagen staking werd de band bij autofabriek Volvo Cars in Gent vanochtend om 5.15 uur opnieuw opgestart. Dat werd afgelopen nacht rond 00.45 uur duidelijk. Vakbonden en directie bereikten woensdagavond laat een nieuw akkoord. Dat werd gisteren in zes shifts voorgelegd aan alle werknemers, die daarna mochten stemmen.

Indien 66,67 procent van de werknemers tegen het akkoord stemde, zou de staking vandaag gewoon doorgaan. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Met 57,71 procent stemde wel een grote meerderheid tegen het akkoord, maar dat was dus niet voldoende om de staking te laten verder duren. Slechts 42,29 procent stemde voor het akkoord. Voor de directie - en de vakbonden - een moeilijke uitslag, omdat een minderheid van de arbeiders het akoord lijkt te steunen. Om het akkoord te verwerpen was er echter een tweederdemeerderheid nodig, dus is het werk vrijdag toch hervat. Volgens Van Oostende heerst er wel nog heel wat teleurstelling bij de arbeiders, en kregen velen van hen ook geen bericht met de uitslag van de stemming en de afspraken om opnieuw op te starten, waardoor de productie voorlopig op een laag pitje blijft.

Akkoord

In het akkoord staat onder meer dat er 80 interims mogen blijven en dat nog eens 60 interimarbeiders die al ontslagen waren, terug worden aangenomen. 130 medewerkers die al van voor 18 september 2014 met tijdelijke contracten werkten, krijgen nu een vast contract. Ook komt er een gefaseerde aanpassing van de lijnsnelheid, waardoor de werkdruk moet dalen.



Er komt geen economische werkloosheid meer tot eind 2017, en er komt een betere opleiding voor nieuwkomers, en verplicht weekendwerk wordt beloond met een extra permie van 25 euro. De staking is dus voorbij, maar aangezien de fabriek gemiddeld 1.000 auto's per dag maakt, en er 4 dagen niet gewerkt is, moeten de werknemers nu een achterstand van 4.000 auto's goedmaken. En dat zal moeten gebeuren met zaterdagwerk.



Bij Volvo Cars Gent vertrok in augustus het model XC60 en is tijdelijk een nieuwe werkverdeling van kracht tot de XC40 in volle productie gaat in november. Er worden dagelijks zowat 1.000 auto's geproduceerd. Door de staking lag de productie 4 dagen lang zo goed als volledig plat.