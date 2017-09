Werkonderbreking bij Volvo Cars Gent houdt aan, directie vraagt verzoeningsprocedure

Door: redactie

12/09/17 - 09u02

© Wannes Nimmegeers.

Vandaag is de ochtendploeg bij Volvo Cars Gent niet van start gegaan en ligt de productie nog steeds stil. De werkonderbreking blijft duren, nadat de directie vanmiddag een voorstel op tafel had gelegd om de werkdruk aan te pakken.

Het akkoord werd bezegeld door de directie, sectorfederatie Agoria en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden. Het werd toegelicht aan de ochtend- en middagploeg maar die laatste ging niet voltallig aan de slag, waardoor de productie niet kon worden opgestart.



Bandsnelheid, tijdelijken

De nachtploeg wordt later op de avond nog geïnformeerd. In het laatste voorstel stelt de directie voor om de bandsnelheid aan te passen en tijdelijke werkkrachten langer in dienst te houden. Maar het akkoord lijkt nog niet aan te slaan.



"Er is nog niet genoeg bereidheid om aan de slag te gaan", zegt Patrick van Hijfte van ACV. "Maar we zitten dan ook in een fase waarin we nog ontdekken wie bereid is om het werk te hervatten. Indien die bereidheid er niet is, moeten we naar een ander type overleg." Als de actievoerders zich niet achter het laatste akkoord scharen, kan de werkonderbreking escaleren tot een staking, waarbij het personeel niet langer door het bedrijf wordt betaald.



"Er is nog onvoldoende vertrouwen om de band op te starten", klinkt het bij ABVV. "We vinden het een goed voorstel maar het is onthaald op boegeroep. Iedereen zal zelf moeten uitmaken hoe het verder moet, maar wij blijven achter de actievoerders staan."



Op dit moment is er geen verder overleg tussen directie en bonden bij. De directie heeft een verzoeningsprocedure aangevraagd.



De werkonderbreking begon maandagochtend, toen de ochtendploeg van de afdeling eindassemblage spontaan het werk neerlegde.



