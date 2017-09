Honda betaalt in VS 605 miljoen dollar in zaak rond airbags van Takata

jv

2/09/17

De Japanse autoconstructeur Honda is akkoord gegaan met betaling van 605 miljoen dollar om in de VS een einde te maken aan vervolging in de zaak rond de defecte airbags van de Japanse fabrikant Takata. Dat hebben advocaten van benadeelden bekendgemaakt.