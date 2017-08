Vier van de zeven toplui moeten opstappen bij Audi

Bewerkt door: mvdb

28/08/17 Bron: Belga

Vier van de zeven toplui bij VW-luxedochter Audi worden vervangen. Dat heeft de raad van commissarissen, voorgezeten door VW-topman Matthias Müller, vandaag in Audi-thuisstad Ingolstadt beslist.

Het Duitse Manager Magazin berichtte eind juli al dat financieel topman Axel Strotbek, verkooptopman Dietmar Voggenreiter, productietopman Hubert Waltl en personeelsdirecteur Thomas Sigi vervangen zouden worden. Dat blijkt nu ook het geval te zijn.



Strotbek wordt opgevolgd door Alexander Seitz, Voggenreiter door de in Nederland geboren Bram Schot, Waltl door Peter Kössler en Sigi door Wendelin Göbel.Het gaat om de tweede hertekening van de top bij Audi in vijf jaar tijd en de meest drastische ingreep van het autoconcern VW wegens slecht crisismanagement sinds het uitbreken van het schandaal met de sjoemelsoftware in september 2015.



De CEO van Audi, Rupert Stadler, een VW-oudgediende die sinds 2007 aan het hoofd staat van Audi, kan aanblijven. Hij krijgt volgens het financiële persagentschap Bloomberg de steun van de families Porsche en Piëch, die de meerderheid van de VW-aandelen in handen hebben.



Stadler is publiekelijk in aanvaring gekomen met de Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt, nadat beweerd werd dat nog meer wagens van het merk uitgerust zouden zijn met sjoemelsoftware.