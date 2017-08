Sjoemelmotor Volkswagen blijkt gefinancierd met Europees geld

Bewerkt door: ADN

1/08/17

Milieuschandaal VW De Volkswagen-motor EA 189, de 'boosdoener' in het sjoemelsoftware-schandaal, is ontwikkeld met Europees geld. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF. De Europese Investeringsbank (EIB) leende in 2009 400 miljoen euro aan het project en onderzoekt nu welke verdere stappen het kan ondernemen.

De Investeringsbank had van Volkswagen nochtans de garantie gekregen dat de nieuwe motor "paste in de inspanningen van Volkswagen om uitstoot te verminderen". Volgens nieuwsmedium Politico had de autoconstructeur zelfs beloofd dat het de uitstoot van fijnstofdeeltjes tegen 2011 met 90 procent zou terugbrengen, de uitstoot van stikstofoxiden met 30 procent en die van CO2 met 20 procent.



In de praktijk installeerde Volksagen echter gewoon een systeem dat de uitstoottests omzeilde, maar stootten de nieuwe motoren niet minder uit. Eind 2011 gaf de constructeur toe dat dat systeem in 11 miljoen wagens was ingebouwd.