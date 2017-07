Renault-Nissan verkocht meeste auto's in eerste jaarhelft

KVE

De alliantie van Renault en Nissan, met tegenwoordig ook Mitsubishi, heeft in de eerste helft van het jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht. Het klopte zowel VW als Toyota.

Toyota maakte bekend dat het wereldwijd 5,1 miljoen wagens aan de man bracht, wat neerkomt op een stijging van 2,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volkswagen verkocht er van januari tot en met juni echter 5,2 miljoen en het samenwerkingsverband van Renault en Nissan was goed voor bijna 5,3 miljoen verkochte voertuigen, werd onlangs al bekend.



Toyota gold lange tijd als de grootse automaker ter wereld. Die positie moest het concern vorig jaar afstaan aan Volkswagen. Dat Renault en Nissan nu opeens een flinke opmars doormaken en de koppositie op de ranglijst overnemen, komt doordat de verkopen van Mitsubishi daar tegenwoordig ook meegeteld mogen worden.



Renault en Nissan zijn zelfstandige bedrijven, maar werken wel al jaren zeer nauw samen. Zij hebben aanzienlijke aandelenbelangen in elkaar en worden allebei geleid door de in Brazilië geboren topman Carlos Ghosn. Sinds kort zwaait hij ook de scepter bij Mitsubishi.