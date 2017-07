Audi roept 850.000 dieselwagens terug om uitstoot te verminderen

Bewerkt door: ESA

21/07/17 - 13u42 Bron: Belga

© reuters.

Volkswagen-luxedochter Audi gaat 850.000 dieselwagens terugroepen om hun uitstoot te verminderen, kondigde de Duitse autogroep aan. Enkele dagen geleden deed concurrent Daimler een gelijkaardige aankondiging.

De vrijwillige terugroepactie is gratis voor klanten en heeft betrekking op de V6- en de V8 TDI-motoren die beantwoorden aan de Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Het gaat om voertuigen uit Europese, maar ook uit andere landen, die Audi in zijn mededeling niet bij naam noemt. De Verenigde Staten en Canada zijn niet betrokken.



Onder de teruggeroepen voertuigen zijn ook voertuigen van de merken Volkswagen en Porsche die uitgerust zijn met dergelijke motoren.



De Duitse autobouwer Daimler, die ervan verdacht wordt sjoemelsoftware in een deel van zijn wagens te hebben ingebouwd, kondigde dinsdag aan in Europa meer dan 3 miljoen dieselwagens terug te roepen van het merk Mercedes-Benz.



"Teneinde het niveau van de schadelijke uitstoot te verbeteren, heeft Daimler beslist om vrijwillig drie miljoen meer wagens terug te roepen", zei topman Dieter Zetsche in een persbericht. De Belgische woordvoerder, Erik Van den Heuvel, ontkende woensdag dat de actie iets heeft te maken met eventuele sjoemelsoftware.