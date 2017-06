Ford verplaatst productie Focus van Mexico naar China

KVE

De Amerikaanse autobouwer Ford heeft dure investeringsplannen voor productie van zijn nieuwe Focus in Mexico nu volledig geschrapt. De nieuwe versie van het model zal vanaf de tweede helft van 2019 grotendeels in China en later ook in Europa gebouwd worden. Dat heeft Ford vandaag bekendgemaakt. De nieuwe plannen zouden een besparing van een half miljard dollar opleveren.

Ford had in januari de bouw van een fabriek in het Mexicaanse San Luis Potosi geannuleerd ten gunste van het Mexicaanse Hermosillo. Daarmee spaarde de autobouwer ook al een half miljard dollar uit.



Het was de Amerikaanse president Donald Trump die forse kritiek gegeven had op autobouwers die wagens voor de Amerikaanse markt produceren in Mexico. Ook de Duitse autobouwers BMW en Daimler kregen daarvoor kritiek.



Aan het plan dat de productie van de Focus in de VS in 2018 stopgezet wordt, verandert evenwel niets.