In de VS wel, maar formeel geen financiële compensatie voor Europese VW-klanten met sjoemelauto's

Milieuschandaal VW Europese eigenaren van een Volkswagen dieselwagen met sjoemelsoftware krijgen twee jaar extra garantie op hun wagen, maar geen financiële compensatie. Dat is het Duitse concern vandaag overeengekomen met Europees commissaris voor Consumentenrechten Vera Jourova.

Het geknoei met de software, waardoor de auto's in laboratoriumtests veel schoner leken dan ze op de weg werkelijk waren, werd in 2014 ontdekt in de VS, maar Volkswagen gaf het gesjoemel pas in 2015 toe.



In de Verenigde Staten krijgen VW-klanten wel geld ter compensatie van het gesjoemel met hun dieselauto. Bovendien kunnen ze hun wagen ook terugverkopen aan Volkswagen.



Ondanks het feit dat Europese gedupeerden geen financiële compensatie krijgen, is Jourova wel tevreden met de deal. Volgens de EU-commissaris krijgen de Europese consumenten nu een eerlijkere behandeling dan voorheen. VW heeft altijd gezegd dat de situatie in de EU niet te vergelijken is met die in Amerika.