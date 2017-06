EB

6/06/17 - 18u41 Bron: AFP

De hoofdzetel van Volkswagen in Wolfsburg. © afp.

Bijna 9.300 werknemers van de Duitse autoconstructeur Volkswagen (VW) hebben gekozen voor vervroegd pensioen. Dat heeft VW vandaag bekendgemaakt.

De autobouwer had in november laten weten zowat 30.000 banen te willen schrappen, vooral in Duitsland, in het kader van een herstructureringsplan.



"We naderen met rasse schreden onze doelstelling van 9.300 ondertekende contracten", klinkt het in een persbericht. Het programma is vooral gericht op werknemers geboren tussen 1955 en 1960.