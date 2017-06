Door: redactie

2/06/17 - 13u28 Bron: Belga

© afp.

Justitie in Duitsland breidt het onderzoek naar bedrog bij Volkswagen-luxedochter Audi uit nadat nieuwe onregelmatigheden aan het licht gekomen zijn. Dat heeft een woordvoerder van het parket van München vandaag gemeld.

De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt (CSU) had gisteren te kennen gegeven dat Audi een "ontoelaatbare emissiesoftware" gebruikt heeft in de modellen Audi A8 en A7 let V6- en V8-dieselmotoren.