GM aangeklaagd om sjoemelsoftware in trucks

25/05/17 - 19u35 Bron: ANP

De assemblagefabriek van General Motors in Wentzville, Missouri. © reuters.

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het in zijn vrachtwagens gebruik zou hebben gemaakt van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren. Mensen die trucks van GM bezitten of leasen, hebben de zaak aangespannen.