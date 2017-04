Europese autosector vreest negatieve gevolgen brexit

KVDS

27/04/17 - 18u23 Bron: Belga

© reuters.

De Europese autosector heeft aan de alarmbel getrokken over de mogelijke gevolgen van een brexit. Die kunnen desastreus zijn voor een sector waar 12,2 miljoen mensen in tewerkgesteld zijn, waarschuwen sectororganisaties ACEA (fabrikanten), CLEPA (onderdelen) en SMMT (Britse vereniging van autobouwers en- verkopers).

Momenteel is er nog een Europese eenheidsmarkt, waardoor er geen douanerechten betaald moeten worden bij de autohandel of de handel in onderdelen tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk. Maar als de Britten uit de EU stappen, dreigt dat wél te moeten gebeuren.

"Nochtans is de auto-industrie in Europa en het VK sterk verstrengeld. Elke wijziging in het niveau van integratie zal zeker een negatieve impact hebben voor de fabrikanten", waarschuwt Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA.



Assemblage

Meer dan de helft van alle in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde wagens, en 90 procent van de bestelwagens, is het afgelopen jaar verkocht in Europa. Omgekeerd is zeven van de tien auto's in het VK afkomstig van het Europese vasteland. Een voertuig bestaat uit gemiddeld 30.000 onderdelen, die voor assemblage afkomstig zijn uit verschillende landen.



Werkgelegenheid

De sector vreest dat als er invoerrechten zullen moeten worden betaald, bijvoorbeeld op onderdelen, dat zeker de prijs van auto's zal opdrijven. "Dit zal de vraag beïnvloeden, net als de winstgevendheid én de werkgelegenheid in de sector", aldus Sigrid de Vries van CLEPA. Op hoevéél jobs er verloren dreigen te gaan, wilde men niet ingaan.