PSA Peugeot Citroën neemt Opel over van GM

6/03/17 - 07u45 Bron: Belga

© afp.

De overname van Opel door PSA Peugeot Citroën is rond. De Franse autogroep telt zowat 1,3 miljard euro neer voor de Europese tak van de Amerikaanse groep GM. Dat meldt PSA.

PSA Peugeot Citroën wil met de overname van Opel en het Britse zustermerk Vauxhall een "Europese autokampioen" worden en de op een na grootste worden, na Volkswagen.



Bovendien neemt PSA in joint venture met de Franse bank BNP Paribas Fortis de Europese financieringstak GM Financial over voor 0,9 miljard euro. De autogroep boven de merken Peugeot, Citroën en DS legt zo 1,8 miljard euro op tafel.



Experts vrezen duizenden ontslagen nu de monsterdeal rond is.