Ghosn stopt als CEO bij Nissan om zich te concentreren op alliantie met Renault

Carlos Ghosn (62), sinds 16 jaar de sterke man bij Nissan, legt die functie neer om zich beter te kunnen concentreren op de alliantie met Renault en Mitsubishi Motors, die hij naar de top binnen de automobielindustrie wil tillen.

Ghosn geeft de fakkel als topman van Nissan door aan Hiroto Saikawa, maar blijft voorzitter van de raad van bestuur, zo maakte de Japanse autobouwer donderdag bekend. In die functie "zal ik het bedrijf blijven superviseren en gidsen", zo wordt Ghosn geciteerd in een persbericht. Het aandeel van de groep reageerde aan de beurs van Tokio flauw op de aankondiging (-0,58 pct).



Ghosn blijft ook topman van het Franse Renault, waarvan de transformatie nog niet afgerond is, en leidt sinds kort ook de raad van bestuur van Mitsubishi Motors.



"Op een bepaald moment moet men realistisch zijn over wat men doet en wat men goed kan doen, dat is het doorslaggevend element", aldus Ghosn in Yokohama. "Ik heb altijd gezegd dat ik wilde dat een Japanner me zou opvolgen, en ik bereid nu al jaren Saikawa-san hierop voor."



De wissel aan de top gaat in op 1 april.