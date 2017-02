Bourgeois: "Vlaanderen verwacht later dit jaar aanbesteding van Tesla"

Door: redactie

Bij een bezoek aan Vlaanderen in september 2015 had topman Elon Musk (hier met Vlaams minister-president Geert Bourgeois) gezegd dat hij een productiesite voor de elektrische wagens of batterijpacks van Tesla in Vlaanderen op termijn niet uitsluit. © pn.

Vlaanderen staat op de shortlist met Europese regio's die "later dit jaar" van autobouwer Tesla een aanbesteding in de bus mogen verwachten rond de bouw van een nieuwe fabriek. Dat blijkt uit het meest recente overleg tussen Tesla en Flanders Investment and Trade (FIT), zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op vragen van partijgenoot en Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire. De concurrentie is echter "enorm".