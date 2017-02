Autobouwers willen gegevens van zwarte doos niet vrijgeven: kijk hier of jouw auto erbij zit

Door: redactie

Elke moderne wagen is uitgerust met een ­'zwarte doos' die data opslaat bij een ongeval. Alleen geeft slechts een handvol autobouwers, waaronder Volvo en Toyota, die cruciale ­informatie vrij. De rest kan zich verschuilen ­achter een gebrek aan wetgeving in Europa.

Het principe lijkt wat op de zwarte doos van een vliegtuig, maar in de praktijk werkt de 'Event Data Recorder' - die in zo goed als alle nieuwe ­wagens zit - toch heel anders. Het is een apparaatje dat in de airbag­module zit ingebouwd. Het ­registreert heel wat parameters die interessant kunnen zijn voor de ­autobouwer om de ontwikkeling van wagens nog beter op punt te stellen. Zoals de snelheid van een wagen, het toerental, hoeveel gas de bestuurder geeft, hoe hard er wordt geremd, de stand van het stuur, de tijd en bij sommige modellen ook camerabeelden.



De EDR registreert altijd, maar neemt slechts definitief gegevens op wanneer er zich een incident voordoet. Zoals een auto die zeer hard moet remmen of een airbag die ­afgaat. Gebeurt zoiets, dan blijven alle parameters vanaf vijf seconden voor zo'n voorval tot enige ogenblikken na het incident voorgoed bewaard.



Kapot? Kan niet

De informatie is versleuteld, maar kan worden uit­gelezen door de constructeur zelf of door onafhankelijke experts. Ze doen dat met specifieke en dure apparatuur. Veelal op vraag van het gerecht, omdat gegevens afkomstig van die 'zwarte doos' zeer nuttig kunnen zijn om uit te zoeken hoe een ongeval precies heeft plaatsgevonden.



Zoals u gisteren kon lezen, kreeg het parket van Veurne dankzij de EDR-gegevens toch een idee hoe een botsing tussen twee wagens kon gebeuren. Alleen was het gerecht afhankelijk van de medewerking van de autoconstructeurs. "Hun systemen zijn met codes beveiligd", zegt een speurder. "De constructeurs moeten die willen ­bezorgen of de gegevens zélf willen uitlezen." En daar wringt het schoentje: bij Volvo gaven ze de info vrij, bij Porsche niet. Toen het parket bleef aandringen, zei de Duitse auto­bouwer dat het systeem 'defect' was. "Maar dat kan niet", zegt Rudy ­Holvoet, die als expert ongevallen analyseert. "Zelfs bij een 'perte totale' of een uitgebrand voertuig blijven die systemen intact. Net zoals bij een vliegtuig. EDR blijft altijd werken en je kan het als eigenaar van een voertuig ook niet laten uit­schakelen."