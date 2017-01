Directrice die puinhoop bij VW moest opruimen na jaar weer vertrokken

Door: redactie

26/01/17 - 19u04 Bron: AFP, Belga

Christine Hohmann-Dennhardt verlaat "met wederzijds akkoord" het management van VW. © ap.

Ze was bij Volkswagen binnengehaald om schoon schip te maken na het uitstootschandaal, maar vertrekt na iets meer dan een jaar alweer. Christine Hohmann-Dennhardt verlaat "met wederzijds akkoord" het management van de autobouwer, zo meldt het bedrijf. Er was een meningsverschil over haar verantwoordelijkheden.