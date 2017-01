"VDL Nedcar vlak over de grens gaat BMW's bouwen"

Door: redactie

20/01/17 - 19u27 Bron: De Telegraaf

© Xavier Lenaers.

VDL Nedcar, vlak over de grens in Born in Nederlands-Limburg, heeft een contract binnengesleept voor de bouw van de BMW X1. De bouw van de SUV zal naast die van de Mini-modellen hatchback, Cabrio en Countryman plaatshebben.