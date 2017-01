Voormalig bestuurslid General Motors doet Trump-tweets af als "dom gezwets"

Door: redactie

Bob Lutz, voormalig bestuurslid van de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM), heeft de tweets van de Amerikaanse president-elect afgedaan als "dom gezwets". Ze missen bovendien hun effect, zo zegt de in Zwitserland geboren manager in een gesprek met de Zwitserse 'Handelszeitung'.

De Trump-tweets maken veel managers nerveus, maar zullen niet leiden tot wijzigingen van investeringsbeslissingen. "Dat toont heel goed aan dat het maar dom gezwets is", aldus Lutz. "Geen enkel bedrijf verandert op basis van tweets zijn investeringsplannen."



Ford

Ook in het geval van de Amerikaanse autobouwer Ford, die plannen voor een fabriek in Mexico opgaf, had dat weinig met Trumps getwitterde dreigementen te doen, klinkt het. De reden is dat de verkoop van kleine wagens slecht loopt. "De tweets van Trump waren eerder een welgekomen excuus om de investering te annuleren."



Belastingheffing

De zaak ligt volgens Lutz anders wanneer het om belastingheffing gaat. De EU heft op Amerikaanse voertuigen een tax van 10 procent, in omgekeerde richting vragen de VS slechts een importbelasting van 2,5 procent voor auto's. "Dat is geen eerlijke handel", meent Lutz. Dat moet Trump wijzigen.



Lutz (84) was tot 2010 bestuurslid bij GM. In de jaren 1970 was hij drie jaar lang marketingchef bij BMW.