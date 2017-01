"Transporteurs verplaatsen activiteiten terug naar België"

Door: redactie

16/01/17 - 13u48 Bron: Belga

© photo news.

De maatregelen van de federale regering om de oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken, leveren resultaat op. Dat zegt althans Michaël Reul, de algemeen secretaris van beroepvereniging UPTR. Volgens hem beginnen transportondernemingen hun activiteiten te verplaatsen naar België, zo zei hij in de marge van de vakbeurs Truck & Transport op het Autosalon in Brussel. Reul voorspelt ook duizenden vacatures voor chauffeurs de komende jaren.