"Oud-topman VW wist eerder van dieselfraude"

bewerkt door: redactie

15/01/17 - 13u27 Bron: Belga

VW-baas Martin Winterkorn wist een jaar voor het schandaal losbarstte dat er een probleem was. © Reuters.

De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, was eerder op de hoogte van het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren dan het bedrijf zelf heeft toegegeven. Dat blijkt uit interne documenten die in het bezit zijn van de krant Bild am Sonntag.