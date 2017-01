Nu ook onderzoek naar mogelijk gesjoemel met dieselmotors bij Renault

Door: redactie

13/01/17 - 11u25 Bron: Belga

© reuters.

Drie Franse onderzoeksrechters gaan een onderzoek voeren naar de apparatuur die autobouwer Renault gebruikt om de uitstoot van zijn dieselvoertuigen te controleren. Dat meldt het Parijse parket.

In de nasleep van het Volkswagenschandaal had een onafhankelijke expertencommissie, opgericht door de minister van Ecologie, vastgesteld dat er grote overschrijdingen waren van de uitstootnormen van bepaalde dieselvoertuigen die in Frankrijk door verschillende constructeurs, waaronder Renault, verkocht worden. Die commissie voerde tests uit op een honderdtal modellen.



Gelijk met dat onderzoek werd er ook een onderzoek gevoerd door het Directoraat-generaal voor de concurrentie, het verbruik en de fraudebestrijding (DGCCRF). In het kader daarvan werden in januari vorig jaar al huiszoekingen gedaan. De conclusies werden overmaakt aan Justitie.



De onderzoeksrechters moeten nu beslissen of er een rechtszaak wordt aangespannen tegen Renault.



Renault van zijn kant liet in november al weten "de Franse en Europese wetgeving te respecteren", maar heeft vrijdag nog niet gereageerd.



De zaak is vergelijkbaar met gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselmotoren bij Volkswagen. Die Duitse autobouwer bekende in september 2015 schuld voor het uitrusten van elf miljoen wagens met sjoemelsoftware. Tegen Volkswagen loopt in Frankrijk ook al een gerechtelijke procedure.



Op de beurs in Parijs werd door beleggers negatief gereageerd op het nieuws. Het aandeel Renault noteert vanmiddag meer dan 2 procent lager.



Gisteren beschuldigden de Amerikaanse autoriteiten FiatChrysler er al van gesjoemel met de motors van meer dan 100.000 dieselvoertuigen.